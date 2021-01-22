Скандальна українська співачка, яка наразі проживає і працює основний час у Росії, Ані Лорак уже кілька днів перебуває у Києві. Зірка насолоджується столицею і зустріччю з близькими.
Так, днями Лорак зустрілася зі своєю кумою - спортсменкою Лілією Подкопаєвою. Про це олімпійська чемпіонка повідомила на своїй сторінці в Instagram і опублікувала фото з Кароліною (справжнє ім'я співачки).
"І до ранку знову не будемо спати", - підписала кадр Подкопаєва.
На фото Подкопаєва і Лорак роблять селфі біля дзеркала. Зазначимо, що Ані Лорак постає в домашньому одязі та без макіяжу. Судячи зі знімку, вона трохи набрала у вазі.
Тако Подкопаєва оприлюднила кілька і Insta-story з Лорак, на яких подружки слухали пісню у виконанні Кароліни.
Користувачі соцмережі не залишили без уваги образ виконавиці та написали в коментарях, що про нього думають:
- Лілія, як ви природна, на тлі....
- А що в Росії не сподобалося?
- Зустрілися кумасі.
- Лорак вже на себе не схожа. Докололася.
- Подруженьки...
- З хорошими друзями завжди так.
Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вже давно живе з сім'єю в США. А от Ані Лорак купила будинок у Підмосков'ї й переїхала туди.
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