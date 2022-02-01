Ані Лорак позувала на тлі морських хвиль.

Популярна співачка Ані Лорак, яка працює і живе в Росії, поділилась з підписниками новими світлинами з відпочинку у теплих країнах.

Нову порцію фото артистка опублікувала в Instagram Stories.

На кількох знімках співачку сфотографували на порожньому морському пляжі під палючим сонцем.

Ані Лорак позувала на тлі морських хвиль у відкритому світлому купальнику, спокусливо прикриваючи вигини тіла полотняною сорочкою.

Волосся зірка зібрала в пучок, а очі сховала за сонцезахисними окулярами.

Як писав УНІАН LITE, раніше Лорак постала у блискучому роздільному купальнику, а поверх нього накинула рожеву сорочку з льону.

Крім того, співачка, анонсуючи нову пісню, станцювала перед прихильниками у топі та обтислій спідниці.

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