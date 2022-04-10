До осені 2022 року заходів у "голубки миру" немає, а осінні концерти заплановані тільки за кордоном.

Співачка Ані Лорак, яка останні роки живе і працює в Росії, назвала нові дати своїх найближчих концертів. Артистка, яка не висловила свою позицію щодо війни в Україні, не планує виступати в РФ найближчим часом.

Про це стало відомо виходячи з афіші на офіційному сайті Лорак.

Так, на сайті сказано, що найближчі концерти відбудуться в Німеччині та Чехії не раніше жовтня поточного року.

Раніше Лорак планувала виступати 28 квітня у Москві та 26 червня у Санкт-Петербурзі. Крім того, були анонсовані і концерти в Україні – 20 травня "голубка світу" планувала виступати у Харкові, 22 травня – у Запоріжжі, 23 травня – у Херсоні.

Зазначимо, опальна співачка Ані Лорак з 2014 року активно гастролювала в Росії, а потім і зовсім перебралася туди жити. Незважаючи на те, що Лорак народилася і виросла в Україні, з 24 лютого 2022 року після повномасштабного нападу РФ на нашу країну, від артистки не було жодного висловлювання своєї позиції на цей рахунок.

Як раніше писав УНІАН, співачка Оля Полякова розкритикувала дану позицію і заявила, що "не вийде сидіти ж*пою на двох стільцях".

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