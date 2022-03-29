Ані Лорак вже багато років живе в Росії.

Опальна співачка Ані Лорак з 2014 року активно гастролювала в Росії, а потім і зовсім перебралася туди жити.

З 24 лютого, коли Росія напала на Україну, від Лорак не було чутно жодного слова. Вона ніяк не коментує все, що відбувається, попри те, що народилася і виросла саме в нашій країні.

І поки українські зірки намагаються до неї достукатися і розповісти правду про війну в Україні, в РФ її спробували "відмазати".

Ведуча Олена Блін, яка зараз активно обговорює знаменитостей, заявила, що Лорак дуже переживає за Україну і її жителів, а не приїжджає вона тому, що вже вісім років її нібито не пускають на Батьківщину.

"Її звинувачують у тому, що вона вже давно виступає в Росії, не повертається на Батьківщину і робить кар'єру в Москві. Послухайте, а ви знаєте взагалі історію, що Ані Лорак не пускають на Батьківщину вже 8 років. Їй не дають там виступати", - сказала Блін.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія розповіла про розмову з "зомбованими" Лорак і Кіркоровим.

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