Співачка розкритикувала "голубів миру" - Ані Лорак, Таїсію Повалій та інших.

Українська співачка Оля Полякова в ефірі програми "Ранок з Україною" розкритикувала опальних зірок, які мовчать про війну в Україні.

Вона зазначила, що у неї теж був шанс побудувати кар'єру в Росію, але після анексії Криму в 2014 році вона прийняла рішення повністю відмовитися від гастролей в країні-агресорі.

Тому вона не розуміє, як інші артисти родом з України можуть мовчати про те, що Росія розв'язала в нашій країні війну і тим самим підтримувати путінський режим.

"Ця тема: "Я за мир, я дерево любові". Сьогодні потрібно визнавати, що Російська Федерація вторглася в Україну з повномасштабною війною, і ти повинен визначитися – або ти окупант, або ти захисник. Ще 8 років тому потрібно було визначитися. Чи не вийде вже сидіти однієї ж*пою на двох стільцях, тому що стільців немає, дівчата", – сказала Полякова.

Також вона додала, що не варто трястися за концерти в Росії, бо скоро їх там взагалі не буде.

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, що у її старшої дочки Маші почалися панічні атаки.

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