Співачка каже, що допомагає біженцям, але військову допомогу не надає.

Опальна співачка Ані Лорак розгнівалася на журналістів і написала на своїй сторінці в Instagram, що жахається кількістю брехливої інформації про себе.

Вона заявила, що ще в 2008 році росіяни радісно її приймали. А зараз, до речі, її хейтять за неоднозначну позицію щодо війни - вона досі не висловилася щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Однак її неодноразово підозрювали у допомозі ЗСУ.

"Ще в 2008 році я отримала багато любові і визнання від простих людей в Росії. За покликом серця я допомагаю дітям-сиротам, бо сама пройшла через школу-інтернат, допомагаю сім'ям, біженцям з України. Це адресна допомога людям, які втратили дах. Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати ніяку військову допомогу, бо це суперечить всьому тому, у що я вірю. Я - співачка, а не політик. І я щиро вірю, що тільки любов і музика здатні об'єднати нас у світі", - видала Лорак.

Відео дня

Вона наполегливо попросила ЗМІ перестати маніпулювати її ім'ям і займатися чесною журналістикою. Також вона звернулася до своїх шанувальників зі словами подяки за те, що вони відчувають її серцем і душею.

Ані Лорак - позиція щодо війни

Опальна співачка неодноразово говорила, що в Україні їй не давали розвиватися, тому що вона відмовлялася брати участь в політичних іграх. Нібито тому вона поїхала в Росію, адже там у неї була можливість виступати і заробляти криваві рублі.

Однак після 24 лютого 2022 року її не раді бачити ні в Україні, ні в Росії. Співачка мовчить про вторгнення РФ. При цьому вона продовжує виступати в країні-агресора і навіть стала членом журі шоу "Ти супер". Після цієї новини росіяни "заклювали" Лорак. Вони сказали, що їй там не місце.

Вас також можуть зацікавити новини: