Зараз Анна Кошмал - затребувана і відома актриса.

Українська актриса Анна Кошмал розповіла, що роль в серіалі "Свати" стала для неї першим великим проектом. В інтерв'ю ЖВЛ дівчина згадала, що на цю роль був дуже великий кастинг і багато дівчат його провалили.

Коли кастинг закінчився, обирали між трьома претендентками, і тоді ще юна Кошмал не вірила в свої сили. Але коли їй повідомили, що затвердили саме її, не могла повірити.

Саме режисер проекту Андрій Яковлєв став тією людиною, яка підтримала юну і недосвідчену Аню. Він став не просто колегою, а й другом, який вберіг від зіркової хвороби.

"Він сказав: "Зараз на тебе звалиться шалена популярність, і це серйозне випробування". Сказав, що я повинна пройти це дуже гідно. Це людина, яку я дуже поважаю. І я пообіцяла йому, що я ніколи не задеру носа", - поділилася Анна.

Після "Сватів" Анна знімалася в "Слузі народу","Село на мільйон", "Великі Вуйки". Це лише невеликий послужний список знаменитості.

Анна Кошмал і скандал зі "Сватами"

Багато акторів, з якими Анна Кошмал працювала майже десять років, не підтримали її після повномасштабного вторгнення. Як зізналася сама знаменитість, їй практично ніхто не дзвонив. Однак вони висловили свою позицію в іншому.

Наприклад, Федір Добронравов їздив до поранених окупантів в госпіталь, щоб висловити їм свої слова підтримки, а Інна Корольова, яка виконала роль Маші Ковальової, заявила, що українцям потрібна психологічна допомога. Негативно висловилася про Анну Тетяна Кравченко. Виконавиця ролі Валентини Будько заявила, що Анна - "невдячна".

Нагадаємо, нещодавно Кошмал розповіла, як війна змінила її життя.

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