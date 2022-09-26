Актриса на певний час покидала Київ, але після стабілізації ситуації знову повернулася до столиці.

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал розповіла, як війна вплинула на її життя. Вона зробила про це окремий пост в Instagram.

"Війна невпинно вчить мене жити в моменті. І хоч, як банально це не звучало, це дійсно рятує, весь час, від всього. Зазвичай спогади у пам’яті здаються набагато ціннішими, ніж тоді, коли ми їх проживаємо. Тільки відчуваючи цю цінність зараз, я відчуваю себе по-справжньому живою. Щаслива, коли сміються рідні, коли в мене є можливість просто бути поруч, навіть мовчки. Іноді зупиняюсь на вулиці і просто дивлюсь в небо, воно мені завжди нагадує, що мої проблеми, то зовсім не проблеми. А перед сном зазвичай подумки дякую за все, що в мене є. Цінувати життя - бути думками тут, не в минулому, не в невідомому майбутньому, а тут..." - написала Кошмал.

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Вона також додала, що впевнена - світ досі існує тільки завдяки любові.

"У підлітковому віці, я думала, що світом керує любов… зараз я думаю інакше.. тепер я впевнена, що світ досі існує тільки завдяки любові. І чим менше її в світі, тим більше ось цього всього. Я це пишу, бо вірю, що все не безнадійно! Я вірю, що ми здатні твердо йти до мети, не витрачаючись на нищівні емоції та те, що нас руйнує", - додала Кошмал.

Реакції соцмереж

Ось що написали фоловери під публікацією:

Саме так, Анєчка. Я впевнена, що тільки в любові знайдемо відповідь. Обіймаю вас міцно, ми все витримаємо і переможемо.

Правда, тільки коли проживеш моменти, потім згадуєш їх з теплотою і бажанням випробувати ці прекрасні почуття за новою.

Ви дуже ніжна і жіночна на фото!

Все буде Україна!

Позиція Анни Кошмал про війну і скандал зі "Сватами"

Дуже багато колег по серіалу "Свати" підтримали Росію і її криваву політику щодо війни. Наприклад, актор Федір Добронравов, який зіграв роль Івана Будька, їздив до поранених окупантів в лікарню, щоб їх підтримати.

Також ще одна актриса "Сватів" підтримала геноцид українського народу. Інна Корольова, яка виконала роль Маші Ковальової, заявила, що українцям потрібна психологічна допомога.

Нагадаємо, зірка "Сватів" Кошмал зухвало звернулася до росіян.

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