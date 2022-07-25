Інна Корольова заявила, що українцям потрібна психологічна допомога.

Актриса серіалу "Свати" Інна Корольова підтримала війну в Україні і заявила, що актриса Анна Кошмал, яка виступає проти кровопролиття в нашій країні і геноциду українського народу, "не пам'ятає добра".

Про це повідомляє "Експрес-газета".

Так, Корольова розповіла, що одного разу путініст Федір Добронравов врятував життя. Тому він не заслужив такої агресії з боку актриси.

Варто відзначити, що сам Добронравов також підтримує війну в Україні. Раніше в росЗМІ опублікували відео, як актор відвідав поранених окупантів у лікарнях. Там він бажає загарбникам якнайшвидшого одужання.

"Не можна так кидатися... це неприємно. Ой, друзі, там всім потрібна психологічна допомога, це висловлювання не тільки з її боку, вони вже настільки часті, що не сприймається всерйоз. Не можеш зрозуміти - це агонія у людини або занепад сил", - сказала Корольова.

Також вона запропонувала Кошмал звернутися за психологічною допомогою. При цьому вона уточнила, що допомога потрібна всім українцям, які засуджують війну і закликають зупинити її.

Нагадаємо, раніше зірка "Сватів" Кошмал відповіла, чи спілкується з російськими колегами.

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