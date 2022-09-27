Зірка серіалу "Свати" зізналася, що особисте життя - це не те, чим би вона хотіла ділитися з фанатами.

Головна героїня серіалу "Свати" Анна Кошмал дала перше велике інтерв'ю за довгий час. Вона відповіла на питання, чому приховує своє особисте життя.

"Я не люблю показувати особисте життя на публіку, тому що це святе. Це те, чим я не готова жертвувати, ділитися заради новин. Тому що мені не подобається, коли незнайомі мені люди обговорюють мене зайвий раз", - сказала Анна в інтерв'ю ЖВЛ.

Попри те, що Кошмал знімалася в багатьох проектах, вона встигла вийти заміж і народити дитину. Але зі зйомок майже не випала, і, як розповіла сама знаменитість, повернулася до роботи вже через місяць після пологів.

"Вже через місяць після того, як я народила, я вийшла зніматися. Їздила з малим на знімальний майданчик, щогодини годувала і працювала", - згадує Кошмал.

Діяльність Анни Кошмал після 24 лютого

Коли почалося повномасштабне вторгнення, перше, про що вона думала - як врятувати дитину. Саме тому вона кинула все і на кілька місяців поїхала до батьків у Львів.

"Ми дуже злякалися за малого. Нам за себе не було страшно, тому що перше, про що ти думаєш - це безпека твоєї дитини. Ми зібрали валізи, наділи малому поверх піжами куртку, посадили в машину, захопили кота і поїхали до батьків у Львів", - розповіла Кошмал.

Вона також зізналася, що може виїхати за кордон, але залишається в рідній країні і вірить у краще.

"У нас оформлені візи в Канаду, але я не зможу... Я знаю, що я це витримаю. Поки мій Михасик бачить, що мама спокійна, що мама не боїться, він теж не боїться. Я відчуваю, що з нами буде все добре", - прокоментувала Анна.

Нагадаємо, зірка "Сватів" і "Слуги народу" розповіла, хто врятував її від зіркової хвороби.

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