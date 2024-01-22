Зірка серіалів "Одного разу під Полтавою", "Свінгери" та інших кіноробіт, українська акторка Анна Саліванчук, поскаржилася в Instagram на проблеми зі здоров'ям молодшого 3-річного сина Нікіти.

"Нікіта сьогодні блював 7 разів, тому він не в садочку. По дорозі до садочка з ним це трапилось. Я поїхала на тренування, чекала відповіді лікаря. Вона вирішила, що це піднявся ацетон. Я купила тест-смужки, але, на жаль, з ними щось не так. Вони не змінили свого кольору, я аж дві зробила і їм нічого. Я буду викликати швидку, щоб зробили сину укол", - розповіла Анна.

Далі жінка показала свою аптечку та чим намагається лікувати сина.

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"Лікую його зараз то кислою, то солодкою водою. Даю ліки проти нудоти та готую бульйон", - додала жінка.

Проте згодом Анна повідомила, що хлопчику стало краще.

"Швидку не викликала, впоралась сама. Ну, не зовсім сама. Навіть не очікувала на такий швидкий результат", - додала акторка.

Проте що саме допомогло Нікіті - Саліванчук не написала.

Нагадаємо, акторка Анна Саліванчук нещодавно розповідала про проблеми зі здоров'ям старшого сина Гліба під час відпочинку у Португалії. У хлопця була вірусна інфекція. Згодом підхопила цей вірус і сама Анна, але зараз з нею та Глібом все добре.

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