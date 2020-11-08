Співачка показала фото в яскравому костюмі, але без бюстгальтера.

Відома співачка Анна Сєдокова опублікувала в Instagram нове фото.

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На знімку вона постала в яскравому жовтому костюмі з льону. Штани Анна підібрала вільного крою із завищеною посадкою. А ось що стосується жакета, то він також вільного крою і подовжений. Доповнили образ прозорі босоніжки на підборах. Але ось про бюстгальтер Сєдокова зовсім забула.

"Розвивай смак в одязі, а то твої моделі занадто "прості"", "Будь собою", "Я б не виставляв це на показ", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич