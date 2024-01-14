Блогерка з подругою розповіли про погіршення самопочуття.

Співачка та блогерка Анна Трінчер разом з подругою поїхала відпочивати на Балі. Проте на своїй сторінці в інстаграмі дівчина повідомила, що ця відпустка не минула без проблем - вони вже встигли отруїтися місцевою їжею.

"У нас такий найкращий відпочинок в світі. Нічого, ще день поваляємося. Більше не буде такого. Завтра ми вже будемо як огірки, будемо тусити, ходити", - розповіли дівчата у сторіз.

Трінчер написала, що вчорашній день вони провели, поєднуючи вбиральню з ліжком.

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Далі блогерка зазначила, що їм стало краще завдяки лікам та кокосовій воді. Тому дівчата пішли плавати в басейні, займатися йогою та медитувати, аби наповну насолодитися моментами відпочинку в екзотичній країні.

Нагадаємо, нещодавно син акторки Анни Саліванчук Гліб підхопив вірусну інфекцію під час відпочинку в Португалії. А сьогодні жінка поскаржилася, що теж відчуває ознаки вірусу і погано себе почуває.

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