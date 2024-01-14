Зірка серіалів "Одного разу під Полтавою", "Свінгери" та інших кіноробіт, українська акторка Анна Саліванчук, поскаржилася на погане самопочуття. Тільки нещодавно вона лікувала сина Гліба, який підхопив вірусну інфекцію на відпочинку в Португалії, а тепер такі ж симптоми відчуває і вона. Про це Анна розповіла у своєму інстаграмі.
"Це жах. Вчора сказала сину, краще б я хворіла замість нього. І ось, будь ласка, у мене теж вірусняк", - написала акторка.
Жінка зазначила, що вони вже повертаються додому, але тепер не знає, як їй швидко стати на ноги.
"Ми долетіли у Польшу. З Глібом все добре, а в мене ті самі симптоми, що були у нього. Вчора з 12-ї ночі до сьогоднішнього дня я просто в каматозі. Такі от справи", - розповіла Анна в сторіз.
Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук відпочивала зі старшим сином Глібом в Португалії. Жінка отримала хейт щодо відпочинку. Проте акторка зазначила, що вона багато працювала та донатила, тому заслуговує на відпустку.