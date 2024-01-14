Жінка підхопила вірус.

Зірка серіалів "Одного разу під Полтавою", "Свінгери" та інших кіноробіт, українська акторка Анна Саліванчук, поскаржилася на погане самопочуття. Тільки нещодавно вона лікувала сина Гліба, який підхопив вірусну інфекцію на відпочинку в Португалії, а тепер такі ж симптоми відчуває і вона. Про це Анна розповіла у своєму інстаграмі.

"Це жах. Вчора сказала сину, краще б я хворіла замість нього. І ось, будь ласка, у мене теж вірусняк", - написала акторка.

Жінка зазначила, що вони вже повертаються додому, але тепер не знає, як їй швидко стати на ноги.

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"Ми долетіли у Польшу. З Глібом все добре, а в мене ті самі симптоми, що були у нього. Вчора з 12-ї ночі до сьогоднішнього дня я просто в каматозі. Такі от справи", - розповіла Анна в сторіз.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук відпочивала зі старшим сином Глібом в Португалії. Жінка отримала хейт щодо відпочинку. Проте акторка зазначила, що вона багато працювала та донатила, тому заслуговує на відпустку.

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