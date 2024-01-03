Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Співачка Анна Трінчер знялася в новій провокаційній фотосесії. Дівчина позувала в пальто на голе тіло і лакових міні-шортах, під які одягла білі колготки в сіточку.

Доповнила вона образ білими босоніжками на високих підборах. Також Трінчер нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі. Варто відзначити, що її образ вийшов незвичним, тому що артистка змінила зачіску.

Зазвичай Анна носить довге волосся темно-каштанового кольору з рожевими пасмами, а зараз вона постала з чорним каре і чубчиком.

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На знімку Трінчер сидить навпочіпки, пальто вона розстібнула, завдяки чому можна розглянути її зону декольте і татуювання.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

"Свого психолога часом важче знайти, ніж чоловіка. Але не зупиняйтеся, ментальна гігієна - наше все", - підписала кадр знаменитість.

Як відреагували користувачі мережі

  • "Яка ж ти класна"
  • "Вау, дуже незвично, але красиво"
  • "Це просто захоплення"
  • "Пожежа"
  • "Вогняна Аня"
Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер з'явилася в бікіні у гарячому кліпі "Колоски".

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