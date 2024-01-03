Співачка Анна Трінчер знялася в новій провокаційній фотосесії. Дівчина позувала в пальто на голе тіло і лакових міні-шортах, під які одягла білі колготки в сіточку.
Доповнила вона образ білими босоніжками на високих підборах. Також Трінчер нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі. Варто відзначити, що її образ вийшов незвичним, тому що артистка змінила зачіску.
Зазвичай Анна носить довге волосся темно-каштанового кольору з рожевими пасмами, а зараз вона постала з чорним каре і чубчиком.
На знімку Трінчер сидить навпочіпки, пальто вона розстібнула, завдяки чому можна розглянути її зону декольте і татуювання.
"Свого психолога часом важче знайти, ніж чоловіка. Але не зупиняйтеся, ментальна гігієна - наше все", - підписала кадр знаменитість.
Як відреагували користувачі мережі
- "Яка ж ти класна"
- "Вау, дуже незвично, але красиво"
- "Це просто захоплення"
- "Пожежа"
- "Вогняна Аня"
Нагадаємо, раніше Анна Трінчер з'явилася в бікіні у гарячому кліпі "Колоски".