Днями співачка і зірка серіалу "Школа" вийшла заміж.

Українська співачка і актриса Анна Трінчер розповіла, які витрати були у неї на весіллі. Так, зірка не хотіла витрачати багато грошей на наряд, тому знайшла вихід із ситуації. Трінчер звернулася у весільний салон, який запропонував їй співпрацю.

"У мене був список весільних салонів, які мені запропонували співпрацю. Я така, єврейська жінка. Мені просто жаба душу давить... Я така думаю, 80 шматків віддати за весільну сукню... Стандартна розцінка 50-80 тисяч гривень — це гарна сукня. Коли є така можливість, краще вкласти ці гроші в який-небудь важливий момент: у весільну подорож або якесь майно, яке ти хочеш придбати. Тому я просто домовилася про співпрацю", - поділилася Анна в інтерв'ю з Tanya Li.

Відео дня

Ще однією великою статтею витрат була зйомка на весіллі. Оскільки і Анна, і Олександр Волошин є блогерами, для них важливо зняти якісне відео.

"Все приблизно в одній вартості. Це дорогий відеооператор, тому що ми не можемо на цьому економити. Тим більше, що якщо для одних людей відеоряд може бути класним, то я ж знаю всі ці моменти. У мене є естетика кадру, я точно розумію, як це має виглядати, у мене є своє бачення. Тому мені хочеться бачити ідеальний контент", - додала співачка.

Нагадаємо, з'явилися перші фото зі скромного весілля Анни Тринчер.

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