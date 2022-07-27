Зірка серіалу "Школа" нерідко публікує такі відверті кадри.

Українська співачка і актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Школа", нерідко публікує у себе в блозі пікантні кадри. Щоб виглядати ще більш ефектно, Анна Трінчер взимку цього року зробила собі пластику грудей. Тепер свою "гордість" вона демонструє при будь-якій зручній можливості.

Наприклад, зараз вона опублікувала в Instagram відео, де кудись збирається і позує перед камерою. На Трінчер надітий шовковий костюм блакитного кольору, що складається з топа і шортиків.

Показуючи свою фігуру перед камерою, Анна явно зробила акцент на своєму бюсті.

Зазначимо, нещодавно Анна Трінчер довела до сліз піснею про любов і війну. Композиція отримала назву "Ти робив мені каву". Вона записана спільно з MBreeze - фіналістом 7-го сезону талант-шоу Х-фактор.

Нагадаємо, Володимир Дантес показав солодкий поцілунок з ймовірною дівчиною Дашею Кацуріною. Цей знімок, очевидно, став відповіддю на тепле фото Надії Дорофєєвої з Михайлом Кацуріним.

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