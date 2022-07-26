Передбачалося, що у нього стосунки з Дашею Кацуріною.

Український співак і гуморист Володимир Дантес, який у березні 2022 року повідомив про розставання зі своєю дружиною Надею Дорофєєвою, залишався один недовго. Після того як почали ходити чутки про роман надії та Михайла Кацуріна, Вова переметнувся до екс-дружини Михайла - Даші. Зараз закохані показали ніжне фото.

На знімку виконавець цілується з блогеркою і ресторатором Дашею Кацуріною. Губи прикриті смайликом.

Проте, відкритої заяви про те, чи є у них стосунки, музикант не робив. Він загадково підписав знімок словом: "Братський".

Якщо почитати коментарі під постами Дантеса, можна зрозуміти, що його фанати розділилися на два табори. Перші вважають, що він дійсно зустрічається з Дашею, інші переконані - що ця "свінгер-паті" - всього лише піар-хід.

Нагадаємо, нещодавно Кацурина "засвітилася" на стендап-концерті Дантеса в Ізраїлі.

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