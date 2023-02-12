20-мільйонна аудиторія почула про війну в Україні та Фортецю-Бахмут.

Відомий український гурт "Антитіла" виступив в Італії на фестивалі Sanremo-2023. Музиканти заспівали про Бахмут та стали спеціальними гостями суперфіналу фестивалю.

"Фортеця Бахмут" наживо для 20-мільйонної аудиторії та найважливіший меседж сьогодні: Україна стоїть. Україна бореться. Україна переможе!", - написали музиканти в Instagram та показали потужне відео зі своїм виступом.

Також "Антитіла" подякували Силам Оборони України, послу України в Італії, Офісу Президента України та всьому українському народу. Музиканти наголосили, що вони виконували пісню від імені усіх українців.

Відео дня

У коментарях користувачі пишуть, що вони пишаються музикантами, завдяки яким 20-мільйонна аудиторія знову почула про повномасштабну війну та Фортецю-Бахмут. Такі виступи не дають людям з інших країн забувати про те, що коїться в нашій.

Реакція коментаторів на потужний виступ:

"Неймовірна енергетика зі сцени, кожне слово навіть без перекладу для італійської публіки, дуже потужний виступ! Слава Україні!"

"Кожне слово, як постріл. Прямо в серце. Навіть перекладу не потрібно, щоб зрозуміти"

"Дякую вам, хлопці, за те, що гідно презентуєте українську культуру в світі!"

"Пишаємося! Слава нашим героям!".

Нагадаємо, раніше "Антитіла" представили кліп на пісню про Бахмут та довели до сліз.

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