Артисти випустили потужний кліп на нещодавню композицію "Фортеця Бахмут".

Українська група Антитіла представила кліп на нещодавню композицію "Фортеця Бахмут". У відеороботі вони показали, як посилають окупантам снаряди з рядками з пісні, вбиваючи словами в прямому сенсі. Артисти поділилися, що під час зйомок три доби провели при мінусовій температурі, фіксуючи на камеру реальну роботу військової техніки.

"Майже три доби за мінусової температури та за несприятливих погодних умов тривали зйомки відеороботи "Фортеця Бахмут" на справжніх позиціях під час виконання бойових завдань під Бахмутом. Під наглядом ворожих розвідувальних апаратів, БПЛА і під постійною загрозою попадання по позиціях ворожими касетними снарядами, ланцетами, в результаті контрбатарейної боротьби ворога. Вартість кліпу - неоціненна. Деякі речі залишаться назавжди поза кадром", - прокоментували артисти свою нову відеороботу.

Повідомляється, що з метою популяризації української музики за кордоном, знайомства з героїчною боротьбою України "Антитіла" проведуть ряд концертів за кордоном. Перше місто - Лондон. Також спільно з посольством США та посольством України в Англії "Антитіла" візьмуть участь у важливих заходах, присвячених річниці війни.

Реакція соцмереж

"Сльози на очах, мурашки по шкірі"

"Дуже потужно!"

"Віримо в нашу перемогу і дякуємо нашим захисникам і захисницям!"

"Тарасе, величезна подяка вам за вашу творчість і патріотизм! Вічна пам'ять загиблим!"

"Антитіла" - "Фортеця Бахмут": кліп

Нагадаємо, Пономарьов, Dzidzio, "Антитіла" і Горбунов випустили потужний патріотичний трек.

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