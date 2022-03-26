Захід зі збору коштів для допомоги українцям відбудеться 29 березня на Resorts World Arena у британському місті Бірмінгемі.

Гурту "Антитіла" відмовили у виступі на благодійному концерті у Бірмінгемі, кошти якого підуть на гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від російської агресії.

Про відмову організаторів заходу музиканти повідомили у Facebook.

Фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя подякував британському музиканту Еду Ширану за підтримку, але сказав, що в участі їм відмовили.

"Через те, що концерт носить виключно гуманітарний, не військовий характер, а ми… носимо шоломи і тримаємо зброю в руках. Перш за все, ми музиканти. А шоломи і бронежилети тимчасові. Ми дякуємо за відповідь і приймаємо її. Вибачте нас, ми не були готові до такого розвитку подій", - відповів Тополя.

Музиканти також закликали зрозуміти їх, адже українцям доводиться виборювати свободу і незалежність.

"Можливо зброя в наших руках суперечить концепції концерту, але точно не суперечить нашим принципам… А ми обов‘язково переможемо і ще зіграємо на стадіоні власної нескореної країни! Куди заздалегідь запрошуємо Еда і всіх наших союзників і друзів із Об‘єднаного Королівства", - додав Тополя.

Що передувало

Захід зі збору коштів для допомоги українцям відбудеться 29 березня на Resorts World Arena у британському місті Бірмінгемі.

"Антитіла" запропонували Еду Ширану приєднатися до концерту дистаційно. На що той відповів згодою.

До благодійного заходу приєднаються Ед Ширан, Каміла Кабелло, Емелі Санде, Грегорі Портер та Snow Patrol.

Як писав УНІАН, 16 березня усі учасники гурту вступили до лав ЗСУ у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.

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