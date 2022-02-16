Музикант закликав українців ставати на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі.

Український гурт "Антитіла" на чолі з Тарасом Тополею вступає до лав територіальної оборони ЗСУ.

Про це Тополя повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Музикант не просто уклав контракт зі ЗСУ, а і пообіцяв опублікувати серію відео, щоб кожен, хто вирішив вступити до лав тероборони, міг зробити це максимально зручно. Співак пообіцяв показати шлях від підписання контракту до першого тренування на полігоні.

Також Тополя закликав українців ставати на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі.

"Наша "паніка" виглядає так – "Антитіла" ухвалили рішення приєднатись до Територіальної оборони ЗС України. Вже 8-й рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну", – повідомив лідер гурту "Антитіла".

"Майте на увазі, що Територіальна оборона готова до спротиву – ніякої паніки, лише впевненість у тому, що все буде Україна. Слава Україні", – додав Тополя у відео.

Нагадаємо, як писав УНІАН, екс-лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський підписав контракт із ЗСУ.

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