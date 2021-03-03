Голлівудський актор Армі Гаммер, який потрапив у гучний секс-скандал, таємно вночі виїхав зі свого будинку у Лос-Анджелесі. Після цього у сміттєвому баку поряд з будинком знайшли торс жіночого манекена, перев'язаний мотузками.
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Зазначається, що Гаммер та його екс-дружина Елізабет Чемберс нарешті знайшли покупця на свій будинок за 5 мільйонів доларів.
Сусіди зірки помітили, як біля його будинку пізно вночі працювали вантажівки.
А знайдений у баку манекен підтверджує слова однієї з його подружок Пейдж Лоренц, яка повідомила, що актор практикувався зв'язувати жінок на манекенах.
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