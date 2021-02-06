До цього актор вибув з трьох великих проектів.

В результаті гучного скандалу навколо дивного листування зірку "Клич мене своїм ім'ям" Армі Хаммера вигнали з найбільшого акторського агентства WME.

Читайте також"Дай мені п'ять оргазмів": в мережу злили листування з обвинуваченим у канібалізмі армії ХаммеромПро це повідомляє The Hollywood Reporter.

Наслідки секс-скандалу з Армі Хаммером

Минулого тижня актор вибув з серіалу The Offer про створення "Хрещеного батька", де він повинен був грати головну роль.

До цього Хаммер прийняв рішення не зніматися в романтичній комедії "Весілля по зальоту" (Shotgun Wedding) з Дженніфер Лопес.

Також актор пішов з проекту Gaslit - історичного серіалу, присвяченого Уотергейтському скандалу, де грають Джулія Робертс, Шон Пенн та Джоел Еджертон.

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Автор: УНІАН