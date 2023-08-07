Зірка відомих на весь світ фільмів поділився з фанатами, що в школі його часто били лінійкою через це порушення.

Легендарний актор і кумир мільйонів Арнольд Шварценеггер зізнався, що з дитинства страждає на невиліковне захворювання. Він поділився з фанатами, що у нього дислексія – порушення, за якого важко читати і писати.

"Я щойно закінчив записувати свою аудіокнигу Be Useful. Вона виходить 10 жовтня. Я міг би сказати вам, як чудово було сісти і записати власні слова, але правда в тому, що я абсолютно цього боявся. Ось мій секрет: я жахливо читаю. У 1950-х роках в Австрії не говорили про нездатність до навчання, тому більшу частину часу, коли мене просили читати вголос у класі, це було просто катастрофою, і мене ляпали лінійкою. Але тепер я знаю, що у мене дислексія", – поділився актор.

За словами Шварценеггера, коли він готується до фільму, то знову і знову протягом декількох місяців перечитує сценарій, поки не вивчить напам'ять кожен рядок. Він також поділився, як робив запис своєї аудіоніги.

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"Мені потрібен час і повторення, щоб обміркувати слова. Мені сказали, що автори готують свої книги за 2-3 дні в студії. Я попросив встановити звукозаписне обладнання вдома і сказав, що буду робити 20-30 сторінок на день. Таким чином, я міг двічі на день підключатися до режисера і продюсера для більш коротких сесій, а між ними я міг практикуватися без перерви", – додав Шварценеггер.

Нагадаємо, раніше Арнольд Шварценеггер підтримав тяжкохворого Брюса Вілліса. Актор бореться з недугою, ліків від якої немає. Лікарі лише можуть підтримувати стабільність його стану.

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