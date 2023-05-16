Учасники музичної групи похвалилися душевним фото.

Українські артисти Kalush Orchestra, які перемогли на Євробаченні-2023, відвідали Відень. Там вони побували на саміті Austrian World Summit, куди музикантів покликав легендарний американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер.

"Йо! Ми знову зустрілися з легендою Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварценеггер запросив нас сьогодні на саміт Austrian World Summit у Відні. Вдячні за запрошення та підтримку України! Дуже раді знову зустрітися і поспілкуватися з кумиром дитинства", - сказано в Instagram-блозі Kalush Orchestra.

Відзначимо, що це вже не перша зустріч українських музикантів і американського артиста. У минулому році Kalush Orchestra під час туру по США побували в Каліфорнії, де їм вдалося поспілкуватися з кумиром дитинства. Тоді Шварценеггер розповів, що вражений стійкістю українців.

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Реакція соцмереж

"Стали друзями? Це дуже круто!"

"Арні - вогонь!"

"Хлопці, бажаю вам побільше таких фанатів!"

"З нами всі супергерої!

Нагадаємо, Kalush Orchestra грандіозно відкрили фінал Євробачення так, що зал верещав.

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