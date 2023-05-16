Українські артисти Kalush Orchestra, які перемогли на Євробаченні-2023, відвідали Відень. Там вони побували на саміті Austrian World Summit, куди музикантів покликав легендарний американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер.
"Йо! Ми знову зустрілися з легендою Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварценеггер запросив нас сьогодні на саміт Austrian World Summit у Відні. Вдячні за запрошення та підтримку України! Дуже раді знову зустрітися і поспілкуватися з кумиром дитинства", - сказано в Instagram-блозі Kalush Orchestra.
Відзначимо, що це вже не перша зустріч українських музикантів і американського артиста. У минулому році Kalush Orchestra під час туру по США побували в Каліфорнії, де їм вдалося поспілкуватися з кумиром дитинства. Тоді Шварценеггер розповів, що вражений стійкістю українців.
Реакція соцмереж
- "Стали друзями? Це дуже круто!"
- "Арні - вогонь!"
- "Хлопці, бажаю вам побільше таких фанатів!"
- "З нами всі супергерої!
Нагадаємо, Kalush Orchestra грандіозно відкрили фінал Євробачення так, що зал верещав.