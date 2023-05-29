Вілліс зараз бореться з важкою хворобою, ліків від якої немає - лікарі можуть тільки підтримувати стабільність його стану.

Легендарний американський актор Арнольд Шварценеггер підтримав свого колегу, тяжкохворого Брюса Вілліса. Він висловив своє захоплення стійкістю і сміливостю "міцного горішка". Про це повідомляє ресурс CinemaBlend.

"Я думаю, що він фантастичний. Він був, завжди, протягом багатьох років, величезною зіркою. І я думаю, що його завжди пам'ятатимуть як велику зірку. І як хорошу людину. Я розумію, що за його обставин, з точки зору здоров'я він змушений був піти на пенсію. Але взагалі, знаєте, ми ніколи не йдемо на пенсію. Герої бойовиків перезаряджаються", - сказав Арнольд Шварценеггер в бесіді з журналістами.

Чим хворий Брюс Вілліс

У 2022 році стало відомо, що "міцний горішок" Брюс Вілліс завершує свою акторську кар'єру. Причиною стала афазія, проте пізніше лікарі поставили йому ще більш страшний діагноз - лобно-скронева деменція.

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Зараз він перебуває під наглядом лікарів, майже не з'являється на публіці. Лише зрідка рідні Вілліса публікують кадри з ним. На фото і відео численні шанувальники можуть розгледіти знесиленого актора.

Дружина актора Емма Хемінг звернулася до журналістів і шанувальників з проханням поважати особисте життя Вілліса, тому що зараз він почувається не дуже добре.

Раніше УНІАН писав, що дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла про реакцію дочки на недугу батька.

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