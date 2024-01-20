Годинник було продано на благодійному аукціоні, який відбувся в австрійському готелі.

Американський актор, бізнесмен і продюсер австрійського походження Арнольд Шварценеггер на благодійному аукціоні в Австрії в готелі Stanglwirt продав годинник, через який у нього виникла серйозна проблема.

Годинник було продано за 270 тисяч євро, повідомляє Die Presse. За відомостями видання, всього під час благодійного заходу було вторговано понад 1 млн 300 тисяч євро. Гроші, які були вторговані, поповнять бюджет Фонду "Кліматична ініціатива Шварценеггера".

Цей фонд займається підтримкою різних проектів, спрямованих на захист екології, а також щорічно організовує "Австрійський світовий саміт".

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Раніше стало відомо, що Арнольд Шварценеггер був затриманий в мюнхенському аеропорту через те, що не зареєстрував екземпляр швейцарського годинника Audemars Piguet - його виготовили спеціально для нього. Співробітники митниці вирішили, що годинник - незадекларований предмет розкоші. Шварценеггера оштрафували на 35 тисяч євро.

Пізніше - перед благодійним аукціоном, актор зробив пікантну заяву. Він сказав, що "був у наручниках, але не через годинник чи митницю". Він стверджував, що у нього "була спекотна ніч" зі своєю дівчиною.

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