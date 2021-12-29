Актор розлучився з журналісткою Марією Шрайвер.

Відомий голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився зі своєю тепер уже екс-дружиною Марією Шрайвер. Їхній шлюборозлучний процес тривав 10,5 року.

Про це пише TMZ.

Зазначається, що це найзатяжніше розлучення у Голлівуді було завершено ще на початку місяця приватним суддею, проте система Верховного суду Лос-Анджелеса вимагала, щоб справа була представлена чинним суддею, що і сталося 28 грудня.

Процес затягнувся через поділ майна. Річ у тім, що у пари не було шлюбного договору, й тому все нажите за 25 років суддя ділив навпіл. На те, щоб чесно та юридично розділити сотні мільйонів доларів, дорогу нерухомість та інше майно, потрібен був час. До того ж, як пише таблоїд, тривалість процесу була спровокована "відсутністю мотивації" та "складною угодою про врегулювання майнових відносин між подружжям".

Читайте такожШварценеггер розкритикував "занадто нудну" церемонію премії "Оскар"Як відомо, американська журналістка та публіцист Марія Шрайвер подала на розлучення у травні 2011 року, коли дізналася, що в Арнольда Шварцнеггера та їхньої колишньої домробітниці є спільний син Джозеф. Актор приховував правду від дружини близько семи років.

За час шлюбу у пари народилося четверо дітей – доньки Кетрін та Христина, сини Патрік й Крістофер.

Раніше повідомлялося, що донька Шварценеггера Кетрін вагітна другою дитиною.

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