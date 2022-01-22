Внаслідок аварії позашляховик актора виїхав на дах чужого Prius.

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер потрапив у серйозну аварію. Внаслідок зіткнення його позашляховик перекинувся на інший автомобіль.

Про це пише TMZ.

Шварценеггер їхав на Yukon, коли зіштовхнувся з червоним Prius близько 17:00 за тихоокеанським часом. ДТП сталась неподалік дому зірки.

Внаслідок аварії позашляховик актора виїхав на дах легковика, а потім врізався у Porsche.

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Водійка Prius отримала серйозні травми голови, її негайно госпіталізували. Сам Шварценеггер, стверджує видання, у порядку та глибоко занепокоєний станом потерпілої.

Джерела у правоохоронних органах повідомили TMZ, що, на їхню думку, в аварії винен сам Арнольд. Кажуть, він повертав ліворуч, проте стрілка лівого повороту все ще була червона.

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