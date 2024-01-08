Співачка пояснила, чому так сталося.

Співачка Тоня Матвієнко вперше розповіла про те, що її донька від Арсена Мірзояна не носить його прізвища. Таку новину вона повідомила в інтерв'ю ведучому Олексію Суханову. Причина виявилась несподіваною.

"Мама сказала, що дуже вдячна мені й Арсену, що в нас з’явилася Ніна. І вона була шокована, що вона саме Ніна Матвієнко. Вона, коли взяла окуляри й прочитала свідоцтво про народження, не могла повірити, що Арсен дав їй прізвище Матвієнко. Це була Арсена ініціатива. Він сказав: "Якщо на честь мами, то на честь мами вже". Вона розплакалася", - зазначила Тоня.

Цей вчинок Арсена зблизив його з тещою. Тепер у них росте донечка, яка є повною тезкою зіркової бабусі - Ніна Матвієнко.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко заявила, що більше не планує народжувати дітей. Це рішення підтримав і її чоловік Арсен Мірзоян.

Також вона згадувала, що мама була проти Арсена. Причиною такої позиції Ніни Митрофанівни було те, що співак на той момент був одружений та мав двох дітей. Згодом він розлучився та зробив пропозицію Тоні. Пара зіграла весілля у 2017 році.

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