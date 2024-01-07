Співачка не приховує правду.

Нещодавно співачка Тоня Матвієнко в інтерв'ю ведучому Олексію Суханову розповіла про особисте. Жінка зізналася, що матір була проти її стосунків з Арсеном Мірзояном. 12 років тому вона радила доньці добре подумати.

"Вона була незгодна з вибором мого другого чоловіка. При всіх цих скандалах і все на світі. Але це був мій вибір і вона знала, що я навіть піду проти неї. Вона мені казала: "Ти все обдумай, чи воно тобі треба". А я казала, що я його кохаю. "Чи ти переживеш, що скаже суспільство про вашу історію?". Я сказала: "Я все витримаю", - розповіла жінка.

Така позиція Ніни Матвієнко була через те, що на той момент Арсен був у шлюбі з першою дружиною та виховував з нею спільних дітей.

Згодом стосунки зіркової тещі та Мірзояна налагодились. Тоня охарактеризувала їх як "толерантні", скандалили вони рідко.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко нещодавно зазначила, що більше не хоче дітей. Таке рішення підтримує і її чоловік Арсен Мірзоян. Разом вони виховують спільну доньку Ніну, якій зараз 7 років.

У Тоні є ще страша донька від перших стосунків Уляна, якій 24 роки. Арсен має двох синів Влада та Артема від попереднього шлюбу.

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