Співак визнає, що він не здивувався, коли зрадниця Тодоренко не наважилася щось сказати.

Український артист Артем Пивоваров розповів, чи писали йому зрадниці, такі як Регіна Тодоренко або співачка Йолка. Виявилося, він навіть не чекав на те, що ці артистки наважаться щось сказати.

До повномасштабної війни РФ проти України Пивоваров спілкувався з деякими російськими артистами. Він навіть писав пісні для путіністів Кіркорова та Діми Білана. Проте після 24 лютого співак висловив однозначну позицію, він навіть не намагався достукатися до російської аудиторії.

В інтерв'ю для ЖВЛ Пивоваров зізнався, що він не здивувався, коли запроданки Тодоренко та Йолка не висловилися проти війни. Раніше він працював з цими співачками, проте навіть не чекав, що ті заговорять про війну.

"Ніхто не писав за весь цей час, і я не здивований. Ці люди, які мають відношення до нашої країни, які жили тут, народились тут, чомусь зникли. Це говорить про те, що ці люди мають більше мінусів, аніж плюсів. Але зараз ми все виправимо. Тому маємо бути щасливими, ми будемо жити в свідомому суспільстві", - "розніс" зрадників Пивоваров.

Нині він і не думає про зрадників. Він дає концерти для військових, збирає гроші на допомогу армії та популяризує українські пісні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Артемом Пивоваровим трапився нещасний випадок. Він травмувався прямо на концерті.

Вас також можуть зацікавити новини: