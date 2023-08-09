Глядачі були вражені тим, як маленький хлопчик тримається на сцені.

Відомий співак та тренер нового сезону "Голосу країни" Артем Пивоваров розчулив фанів. Він показав, як під час одного з концертів "витягнув" на сцену свого маленького шанувальника.

Так, Пивоваров помітив серед натовпу дорослих дитину. Хлопчик стояв біля сцени з маленькою гітарою та активно "допомагав" музикантам артиста.

Співак вирішив потішити маленького фаната. Він запросив дитину на сцену. Реакція хлопчика "вбила" - він взагалі не розгубився. Дитина так зраділа, що одразу побігла до мікрофона. Захоплений Пивоваров грав разом з хлопчиком під оплески глядачів.

"Знайшов зірку прямо біля сцени", - прокоментував відео артист.

Шанувальники були приємно вражені. Їм сподобалося те, що Пивоваров не проігнорував маленького фаната та запросив його на сцену. Окрім цього, мережа у захваті від самого хлопчика, який так завзято грав на своїй маленькій гітарі. Фани пишуть:

"Як приємно дивитись на таке покоління. Артем показує дуже гарний приклад для багатьох дітей і навіть дорослих"

"Бачиш, навіть малі в тебе вчаться! Тому що ти - найкращий"

"Треба цього хлопчика до вас в команду"

"Супер! Такі дитячі хвилини концерту наповнюють радістю... Ідея - на всі 100%! І дітей неабияк заохочуєте"

"Діти розчиняються в цій атмосфері, яку ти створюєш! Молодці. Здійснюєте мрії".

Нагадаємо, нещодавно Пивоваров здивував "трюками" на "Голосі країни". Нині артист знімається у новому сезоні, а тому часто ділиться кумедними моментами.

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