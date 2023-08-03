Артист "начудив" прямо посеред зйомок нового сезону "Голосу країни".

Відомий співак Артем Пивоваров, який став суддею 13-го сезону шоу "Голос країни", здивував зухвалою витівкою. Артист показав, що не може бути "слухняним" навіть у студії, перед камерами.

Так, Пивоваров не зумів спокійно всидіти у кріслі судді. Він встав на голову та здивував усіх присутніх своїми "трюками". Усе це відбулося на очах у Юлії Саніної та операторів.

Сам артист реготав та веселився. Пивоваров нерідко влаштовує такі "шоу" на своїх концертах. Він лазить по балконах, стрибає з висоти та часто змушує фанів похвилюватися. Втім, усі шанувальники співака вже звикли до такої поведінки, їм вона подобається.

У коментарях під новим відео, на якому Пивоваров показав кумедну витівку, користувачі жартують:

"Гіперактивна дитина ще не виросла"

"Якщо раптом хтось подумав, що щось не так, то ви помиляєтесь"

"А що ви хотіли, людина не може так довго просто сидіти"

"А хтось очікував на інший розвиток подій?"

"На такого Артема на "Голосі" я і чекала".

Нагадаємо, раніше Пивоваров вступив у конфлікт з глядачем прямо під час свого концерту. Чоловік весь час показував великий палець вниз, тим самим даючи зрозуміти, що йому не подобається творчість артиста. Співак мовчати не став.

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