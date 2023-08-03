Відомий співак Артем Пивоваров, який став суддею 13-го сезону шоу "Голос країни", здивував зухвалою витівкою. Артист показав, що не може бути "слухняним" навіть у студії, перед камерами.
Так, Пивоваров не зумів спокійно всидіти у кріслі судді. Він встав на голову та здивував усіх присутніх своїми "трюками". Усе це відбулося на очах у Юлії Саніної та операторів.
Сам артист реготав та веселився. Пивоваров нерідко влаштовує такі "шоу" на своїх концертах. Він лазить по балконах, стрибає з висоти та часто змушує фанів похвилюватися. Втім, усі шанувальники співака вже звикли до такої поведінки, їм вона подобається.
У коментарях під новим відео, на якому Пивоваров показав кумедну витівку, користувачі жартують:
- "Гіперактивна дитина ще не виросла"
- "Якщо раптом хтось подумав, що щось не так, то ви помиляєтесь"
- "А що ви хотіли, людина не може так довго просто сидіти"
- "А хтось очікував на інший розвиток подій?"
- "На такого Артема на "Голосі" я і чекала".
Нагадаємо, раніше Пивоваров вступив у конфлікт з глядачем прямо під час свого концерту. Чоловік весь час показував великий палець вниз, тим самим даючи зрозуміти, що йому не подобається творчість артиста. Співак мовчати не став.