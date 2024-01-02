Співачка не змогла стримати емоцій.

Народна артистка України Софія Ротару не залишилася осторонь подій, що відбуваються в країні, і відреагувала на масовану атаку, яку Росія влаштувала 2 січня.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила наслідки атаки на Київ і написала: "02.01.24". До цього підпису знаменитість додала розбите серце.

Також вона показала зруйновану будівлю в Харкові. Крім усього іншого, Ротару додала емодзі у вигляді складених рук. Ймовірно, вона молиться за українців, які постраждали цієї ночі.

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Атака на Україну 2 січня - що відомо

Вранці, 2 січня, російські окупанти атакували територію України "Кинджалами" та іншими ракетами. Сталося падіння уламків і загоряння будівель в декількох районах Києва. Особливо тяжкі наслідки у Солом'янському районі, де сталося загоряння багатоповерхівки.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки протиповітряна оборона столиці збила більше 6 десятків ракет Х-101 / Х555Х-55 і десяток Х-47М2 "Кинджал".

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