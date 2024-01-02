Загинула 1 особа, 33 особи постраждало.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ протиповітряна оборона збила понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал". Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, розповідаючи про наслідки атаки.

"Повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу "Shahed". А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал". Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА "Shahed" та понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал" (остаточно тип і кількість дадуть ПС)".

Попко зазначив, що, на жаль, внаслідок масованої ракетної атаки в столиці є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури, а також потерпілі.

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"Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей. Попередньо, вже виявлено понад 25 постраждалих. Ці дані ще уточнюються", - розповів начальник КМВА.

Пізніше в КМВА додали, що станом на 11:20 одна людина загинула, постраждало 33 особи. За інформацією голови КМВА, загибла - жінка 86 років.

Крім того, у КМВА розповіли про наслідки ракетної атаки в інших районах Києва.

в Деснянському р-ні попередньо загоряння в будівлі супермаркету; пошкоджено оздоблення у приватному будинку та зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості;

в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

в Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території;

в Печерському р-ні - на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку; падіння решток уламків на територію нежитлової забудови та складських приміщень із подальшим загорянням на площі 250 м2; загоряння на території двох автосалонів;

в Святошинському р-ні – падіння уламків на нежитлову забудову;

в Подільському р-ні є загоряння на площі 1000 м2 на території ринку; загорання складів на площі 2000 м2; іншої складської будівлі на площею 3000м2; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання; пожежа охопила приблизно 6 авто; часткове руйнування житлового будинку; падіння решток на нежитлову забудову;

Шевченківський р-н – падіння решток на відкриту територію.

Ракетна атака на столицю

Вранці, 2 січня, російські окупанти атакували територію України "Кинджалами" та іншими ракетами. Відбулось падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва. Особливо тяжкі наслідки у Солом'янському районі, де сталося загоряння багатоповерхівки.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про 27 постраждалих та одну загиблу.

Крім того, у ДТЕК повідомляли, що через атаку, тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському районах та на Оболоні столиці.

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