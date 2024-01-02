Відомо вже про 27 постраждалих, одна жінка померла.

Сьогодні вранці, 2 січня, російські окупанти запустили по Києву багато ракет. Наразі повітряна тривога ще триває.

Як пише КМВА у Telegram, сили ППО успішно відпрацювали, у низці районів зафіксовано падіння решток у Святошинському районі. У Подільському районі вони пошкодили газову трубу, а в Печерському - впали на дах двох багатоповерхівок. В Оболонському районі уламки впали на нежитлову забудову, а в Голосіївському - на відкритій території.

"У Подільському районі пожежі в декількох місцях. У Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури. У Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик ще за однією адресою. В Оболонському - палає складське приміщення. У Деснянському загоряння в будівлі супермаркету", - додав мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, в Солом'янському районі сталось загоряння у багатоповерховому будинку. Внаслідок ракетної атаки постраждали 10 людей, дев'ятьох з яких госпіталізували.

Наразі відсутнє електропостачання в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах. Як пише ДТЕК, світло повернуть щойно дозволить безпекова ситуація.

Згодом стало відомо, що кількість поранених у Солом'янському районі зросла до 16 осіб, з яких 15 - у лікарні. Також Кличко додав, щоу Подільському районі палає складська будівля на площі 2000 м кв.

Крім того повідомляється, що у Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення, а в Оболонському - загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень.

При цьому в Подільському районі є загоряння на території ринк, падіння уламків на нежитлову забудову і, ймовірно, загорівся будинок.У Шевченківському - падіння решток на відкриту територію.

Оновлено 9.35. Кількість постраждалих у будинку в Соломʼянському районі зросла до 20 людей, 19 із них медики госпіталізували, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали на разі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували", - написав він.

Кличко зазначив, що у будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці.

Оновлено 10.00. Пізніше Кличко повідомив, що кількість постраждалих ще зросла.

"Одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі, жінка похилого віку, померла в кареті "швидкої". 27 постраждалих госпіталізовані", - повідомив мер.

Голова Дарницької РГА Микола Калашник розповів, що внаслідок ракетного обстрілу у мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. Працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи. Постраждалі відсутні.

Він також показав фото наслідків обстрілу.

Війна в Україні - ракетні атаки

Сьогодні вранці, 2 січня, російські окупанти знову атакували територію України ракетами. У повітря ворог підняв 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Згодом стало відомо про зліт 9 МіГ-31К ПКС РФ, які є носіями ракет "Кинджал".

ППО відпрацювало у Харкові, а також у Києві та області.

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