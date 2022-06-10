За словами Жидкова, родичі кликали його до Росії, але він відмовився.

Автор студії "Квартал 95" Валерій Жидков вже близько 20 років живе в Україні, одружений та має двох доньок. Валерій пише інтелектуальні стендапи на актуальні теми, які рідко хто підіймає на широку публіку.

В інтерв’ю для каналу "Поговори зі мною" Валерій розповів, як розпочалося 24 лютого для нього та його сім’ї.

"Ми вирішили поїхати з Києва в більш безпечне місце, як нам здавалося – на дачу в Макарів (Бучанський район). Коли до нас зайшли, дружина сказала, що ми маємо якось виїхати: "Якщо вб’ють, нехай вб’ють. Я не буду тут сидіти і чекати, коли до нас прийдуть з автоматами", - згадує Валерій.

Все інтерв’ю зі сльозами на очах Валерій розповідає про розмови зі знайомими та родичами з Росії та наскільки важко переконати їх побачити правду.

"Їх телебачення вже настільки забрехалося, що кожного дня їм потрібно видавати ще більше безглузду інформацію. Найсмішніше, що мої знайомі з Росії казали мені: "У вас там небезпечно, приїжджай до нас". І це смішно не лише тому, що у мене вже українське громадянство…", - з болем у серці розповідає Валерій.

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