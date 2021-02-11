За словами однієї з акторок, багато хто з акторського складу досі страждають від емоційних травм.

Відразу кілька актрис серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» звинуватили режисера і сценариста Джосса Відона в емоційному насильстві та жорстокості на зйомках.

Читайте такожМерилін Менсон став популярнішим на тлі секс-скандалуПро це повідомляє BBC з посиланням на заяви актрис.

Зокрема, зі звинуваченнями на адресу Джосса Відона виступили Харизма Карпентер, Ембер Бенсон і Мішель Трахтенберг. А виконавиця головної ролі в серіалі Сара Мішель Геллар заявила, що підтримує всіх жертв та пишатиється тим, що вони не стали мовчати.

Першою про жорстоку поведінку Відона на зйомках висловилася Харизма Карпентер. Вона повідала, що режисер поводився грубо та некоректно, ображав її релігійні переконання й засуджував її за небажання зробити аборт. Крім того, він звільнив акторку відразу після пологів. Карпентер зазначила, що режисер так само поводився з іншими акторами, маніпулюючи ними та налаштовуючи один проти одного.

Пізніше її позицію підтримали колеги по серіалу «Баффі». Акторка Ембер Бенсон заявила, що робоча обстановка на зйомках правда була «вкрай токсичною, і все це виходило від режисера». Вона підкреслила, що за період створення шоу їм було заподіяно так багато шкоди, що багато з акторського складу досі, понад 20 років потому, страждають від емоційних травм.

Арторка Мішель Трахтенберг, яка була неповнолітньою під час зйомок, назвала поведінку Відона стосовно неї «вкрай неприйнятною».

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Автор: УНІАН