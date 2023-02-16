Нещодавно актрису захейтили в Росії і захотіли "стерти" з фільму "Іронія долі, або З легкою парою!" за те, що вона назвала росіян "проклятим народом".

Актриса Барбара Брильська нещодавно потрапила в скандал. Вона назвала росіян "проклятим народом", за що зірку культового фільму "Іронія долі, або З легкою парою!" захотіли "стерти" з фільму.

Зараз 81-річна артистка заявила, що всі росіяни потребують допомоги - вони самі живуть в жахливих умовах, ще й намагаються вчити когось життя. Також вона підтвердила поширену думку про те, що добре люди можуть жити тільки в Москві або Санкт-Петербурзі.

"Росіяни повинні зрозуміти, що жити в цьому г*вні, в якому вони живуть, не можна... Решта народу подивіться, як живе... Омськ, Новосибірськ... Ми прилітаємо туди, і мені страшно виходити з літака. Там скрізь злидні, там неможливо жити", - висловилася знаменитість.

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Зазначимо, "стерти" актрису з фільму "Іронія долі" запропонувала заступник голови комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства Ольга Занко. Ось як вона прокоментувала свою ідею:

"Для актора найстрашніше покарання - забуття. Колись улюблена всією країною актриса Брильська зробила свій вибір, назвавши своїх шанувальників "проклятими Богом людьми". Наша країна подарувала їй славу і шану, але ми також легко можемо і стерти цю актрису з "Іронії долі".

Нагадаємо, постраждала через підтримку України Лія Ахеджакова відмовилася тікати з РФ.

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