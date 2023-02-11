Актрису запропонували "видалити" з фільму і замінити її на діпфейк.

Відома польська актриса Барбара Брильська підтримала Лію Ахеджакову, яку почали "труїти" в РФ за її слова проти повномасштабної війни. Зірка фільму "Іронія долі" назвала росіян"проклятим народом". Також актриса порадила Ахеджакової їхати з РФ.

"Лія, так тримати! Батьківщина, така батьківщина, її негідна. Звичайно, їй потрібно їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди. Їй потрібно їхати і боротися, як ми", - передають слова Брильської росЗМІ.

У Росії слова зірки "Іронії долі" не оцінили. Мало того, там навіть придумали "покарання" для Брильської. Заступник голови комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства Ольга Занко запропонувала "стерти" актрису з фільму "Іронія долі".

Відео дня

"Для актора найстрашніше покарання - забуття. Колись улюблена всією країною актриса Брильська зробила свій вибір, назвавши своїх шанувальників "проклятих Богом людьми". Наша країна подарувала їй славу і шану, але ми також легко можемо і стерти цю актрису з "Іронії долі". Нижче покажу, як може виглядати фільм без актриси завдяки нейромережі. Замінила її на Валентину Тализіну, яка роль Брильської в "Іронії" і озвучувала від і до (зробила сама, у професіоналів це вийде ще правдоподібніше)", - написала в Telegram Занко.

Відео з діпфейком сподобалося не всім. Користувачі мережі активно обговорюють ідею росіянки і жартують про безглузду спробу "стерти" актрису за правду про РФ.

Нагадаємо, раніше Лія Ахеджакова відмовилася тікати з РФ, хоча її і вигнали з театру "Современник".

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