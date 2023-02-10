Вона заявила, що не хоче виїжджати з РФ.

84-річна актриса Лія Ахеджакова, яка нещодавно постраждала через підтримку України, відмовляється тікати з РФ. Попри те, що її вигнали з театру "Современник" і позбавили ролей, вона все одно хоче залишатися жити на території країни-агресорки.

Ахеджакова також вважає, що на цьому "санкції" проти неї не закінчаться. На думку актриси, незабаром їй доведеться платити штрафи, також її можуть оголосити "іноагентом".

"Так, мене прибрали з "Современника". Мені шкода грошей, вони беруть штраф... Потім оголосять "іноагентом". Вже лежить на це теж донос в прокуратурі", - зазначила Ахеджакова.

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Однак навіть це не лякає актрису. Вона процитувала пісню "ДДТ" і зазначила, що не втікатиме з Росії:

"Це моя "родина-уродина". Нам вона подобається, хоч і не красуня. Мені вже 84 роки, щоб звідси тікати. Нехай вони їдуть. Я нікуди не поїду, я тут повинна все це пережити. Занадто довго живу тут"

Позиція Лії Ахеджакової

Російська актриса не приховує, що вона виступає проти повномасштабної війни, яку розв'язав Путін. Ахеджакова говорила, що вона вже втомилася від кривавого диктатора і уявної величі РФ. Також актриса хоче повернутися в Україну після нашої перемоги.

Нещодавно ж стало відомо, що Ахеджакову вигнали з театру "Современник", де актриса пропрацювала майже 50 років. За словами знаменитості, звільнення було за наказом керівництва. Ахеджакову одразу ж прибрали з усіх постановок, опублікувавши новий розклад.

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