Співак списав це на "проблеми з розумовими процесами".

У Росії почали поширювати інформацію про те, що український артист Макс Барських нібито поїхав до США. Музикант не став мовчати, і прокоментував це у своєму відеозверненні, опублікованому в Instagram.

Співак переконаний, що росЗМІ спеціально перекрутили інформацію про те, що Барських виступить на Billboard MusicCon в США, і подали це так, нібито він втік з країни.

"У Росії почали поширювати інформацію про те, що я нібито перебуваю в Америці. Це дуже цікаво читати, будучи в Києві. Але я розумію, чому так відбувається. Побачили статтю Billboard, перекрутили інформацію, почали поширення брехливих новин. А так як, на жаль, велика частина цієї країни має проблеми з розумовими процесами, всі із задоволенням підхопили ці брехливі новини і продовжили їх поширення", - висловився Макс Барських.

Музикант зазначив, що зараз він знаходиться в Києві. Він зможе поїхати в США тільки в тому випадку, якщо Україна видасть офіційний дозвіл на тимчасовий виїзд з країни. Поки Макс його тільки чекає.

Нагадаємо, на заході MusicCon, який відбудеться з 13 по 14 травня в Лас-Вегасі, Барських розповість міжнародній спільноті про війну в Україні з перших вуст.

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