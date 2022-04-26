На заході, який відбудеться з 13 по 14 травня у Лас-Вегасі, співак розповість міжнародній спільноті про війну в Україні з перших вуст.

Український виконавець Макс Барських отримав запрошення виступити на Billboard MusicCon з 13 по 14 травня. Захід відбудеться у Лас-Вегасі.

Про це повідомив сам артист у своєму Instagram-блозі.

Повідомляється, що він очолить панельну дискусію, що отримала назву на честь його пісні "Don’t Fuck with Ukraine!". Там Барських розповість міжнародній аудиторії про те, що відбувається в Україні прямо зараз. Також музикант виконає пісню, присвячену подіям останніх двох місяців — військову колискову "Буде весна".

"На MusicCon зберуться лідери та інсайдери світової музичної індустрії, велика кількість представників міжнародних ЗМІ, щоб обговорити найважливіші питання та виклики, що виникають сьогодні перед споживачами аудіовізуального контенту", - повідомила пресслужба артиста.

Разом із Максом Барських на конференції виступлять світові зірки та діячі індустрії: Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсія (менеджерка Фарела Уільямса), Діана Сахім (менеджер супергурту Swedish House Mafia) та багато інших. Також Макс відвідає премію Billboard Music Awards, що відбудеться 15 травня після завершення конференції.

У пресслужбі Барських підкреслили, що участь буде можлива, якщо артист отримає офіційний дозвіл на тимчасовий виїзд з країни.

Зазначимо, український артист Макс Барських, який з першого дня вторгнення Росії в Україну підтримував нашу країну, вів інформаційну війну в мережі, пізніше вирішив вступити до лав ЗСУ. Звідти артист з автоматом в руках показав, як проходить його військова підготовка.

Також раніше Барських анонсував вихід нового треку на підтримку ЗСУ.

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