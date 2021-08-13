Брітні Спірс довго судилася зі своїм батьком.

Американська співачка Брітні Спірс тривалий час судилася зі своїм батьком у справі про скасування опіки над нею.

Нещодавно суд відхилив її позов, в результаті чого шанувальники Брітні влаштували в мережі бунт. Справа дійшла навіть до того, що фанати погрожували судді фізичною розправою.

Зараз же з'ясувалося, що Джеймі Спірс добровільно прийняв рішення відмовитися від опікунства над дочкою через публічні з'ясування відносин. При цьому адвокат чоловіка стверджує, що для цього немає "ніяких реальних підстав".

Також відомо, що Джеймі Спірс вже нібито подав до суду клопотання про відсторонення його від ролі опікуна. Нібито через те, що публічна битва з дочкою не відповідає його інтересам.

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Автор: Діана Могилєвич