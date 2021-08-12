Шанувальники відомої співачки Брітні Спірс погрожують судді у справі про опіку фізичною розправою, бо вони незадоволені рішенням суду.
Про це повідомляє TMZ.
Суддя не скасувала опіку батька над Брітні, а також відхилила прохання співачки про екстрене слухання з питання поділу майна. У зв'язку з цим фанати Спірс вирішили "натиснути" на суддю.
Джерело в поліції розповіло, що департамент округу Лос-Анджелес стежить за такою активністю в мережі. Через те, що деякі з користувачів безпосередньо погрожували судді.
"У мене таке відчуття, що цю суддю Бренду Пенні чекає жахлива загадкова смерть", - написав один з користувачів в Twitter.
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