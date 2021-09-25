Олександр Зеленський підсумував, що задоволений своїм життям.

Батько президента України Олександр Зеленський зареєструвався в Instagram, щоби підтримати сина й захистити його від необґрунтованої критики.

Усі свої дописи Олександр Зеленський присвятив родині.

Після шквалу негативу у коментарях чоловік вирішив викласти окремий допис, у якому вказав противникам Зеленського, куди їм слід податися.

"Ось ви пишете, скаржитеся, мене обзиваєте, проклинаєте Вову… Та якщо вас щось не влаштовує, вам усе не подобається, ідіть і зробіть краще, а не тявкайте в інтернеті. Я зареєструвався тут не для того, щоби вислуховувати невдоволення тих, хто не хоче навіть ср** з дивана підняти", – відповів старший Зеленський.

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"І в мене, слава богу, все у порядку", – констатував батько президента.

Як писав УНІАН, перша леді України Олена Зеленська у вересні з'явилася на обкладинці ювілейного номера глянцевого журналу Elle Україна. Видання відзначає своє 20-річчя.

В номері пообіцяли велике ексклюзивне інтерв'ю Зеленської, в якому вона розповіла про свої проекти, "про ставлення до формату і рівня повноважень першої леді, про зустріч з Папою Римським" і про інші моменти з життя першої леді.

Раніше дружина президента опублікувала нові фото з інавгурації Зеленського. Цього ж дня Зеленська завела офіційний акаунт Instаgram першої леді держави. У біо її сторінки Instagram так і підписано - Нова перша леді. За добу на нього підписалося вже 370 тис. осіб.

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Автор: Віолетта Орлова