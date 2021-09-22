Продюсер створив петицію на сайті президента.

Український продюсер Ігор Кондратюк створив петицію на сайті президента Володимира Зеленського, в якій вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні.

"Для мене дико і безчесно, що на восьмому році війни в Україні не заборонено гастролі російських артистів (як і будь-яку кооперацію з агресором, до слова!) Людей, які вдають, що вони "внє палітікі", виступаючи при цьому в Росії перед вбивцями українців, а, приїжджаючи сюди - перед їхніми жертвами. Переважна більшість російських артистів або відкрито підтримують агресію Кремля і імперську істерику під назвою "кримнаш", або відвідують окупований Крим, порушуючи українські закони, або тихо мовчать, тобто по суті - теж підтримуючи війну з Україною", - написав Кондратюк в Facebook.

Також він додав, що дозволяти російським зіркам виступати в Україні - це нонсенс і колаборація з агресором.

Читайте такожАні Лорак "порвала" російських фанів першим за 7 років україномовним кліпом (відео)"Як любив казати нинішній Президент України В.Зеленський - "бізнес на крові". Я вимагаю припинити цей бізнес. В світі майже 200 країн. Нехай до нас їздять з концертами мирні люди, а не глашатаї вбивчого "русского міра"", - додав шоумен.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк розкритикував Ані Лорак і Світлану Лободу за виступи в Україні, бо з 2014 вони живуть і працюють в РФ. А також він висловився про українців, які ходять на концерти до російських артистів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич