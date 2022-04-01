Співачка показала зворушливе фото з татом.

Українська співачка Злата Огнєвіч показала зворушливе фото з татом, і повідомила, що він поїхав до Харкова лікувати поранених.

Знімок вона опублікувала у своєму Instagram-блозі.

Папа Злати - лікар, тому він вирушив до Харкова допомагати військовим.

"Ці фото з татом як про інше життя, з іншого виміру. Зараз тато по дорозі до Харкова, їде допомагати пораненим бійцям. Знаючи, який він відмінний лікар, я впевнена, що йому вдасться допомогти багатьом", - написала артистка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка".

Огнєвіч розповіла, що щосили намагається не думати про ризики, які підстерігають її тата.

"ЗСУ і всі підрозділи захищають рідну землю, лікарі під обстрілами або в напівтемних підвалах, оперують, рятуючи життя іншим, волонтери ціною власного життя допомагають людям. І навіть діти ... вони вірять в те, що добро переможе. А разом з ними віримо і ми дорослі", - написала Злата.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч засвітила обручку.

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